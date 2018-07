Vuelven las "santas" de 'Orange is the new black'

A Piper la han llamado de todo en la cárcel, pero no santa. El estreno de 'Orange is the new black' se acerca y Netflix acaba de publicar el cartel oficial de la tercera temporada. Una imagen que "santifica" a las protagonistas.



Piper, Crazy Eyes, Red, Alex y Daya son las "vírgenes" de las velas que protagonizan el cartel de la nueva temporada, que llega el 12 de junio a Netflix.



Con un estilo 'pin up', los dibujos que acompañan a cada personaje habla de su situación en la prisión: el embarazo de Daya, las herramientas de Piper o la jardinería de Red.

La serie está protagonizada por Taylor Schilling y cuenta entre su reparto con las actrices Laura Prepon, Michael Harney, Selenis Leyva, Adrienne C. Moore, Dascha Polanco, Michael J. Harney y Uzo Aduba entre muchas otras.



'Orange is the new black' contará con una cuarta temporada, que confirmó Netflix antes del estreno de esta tercera entrega.