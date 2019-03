Vuelven 'Los Osos Amorosos'

Tiernosito, Alegrosita, Amorosita o Sueñosito vuelven ahora de la mano de la cadena estadounidense Hub TV. Eso sí, los tiempos mandan, y los que esperen ver a los antiguos ositos se verán decepcionados, porque los entrañables personajes de 'Los Osos Amorosos' tienen ahora una estética pasada por el filtro de la era digital.



También tienen una nueva compañera de juegos, Wonderheart Bear (algo así como Osita Corazón Grandioso en castellano). La nueva osezna es muy joven y por eso aún "no conoce el poder que se esconde en su barriguita", según reconoce Sarah Finn, productora ejecutiva del programa.



"Han pasado 30 años desde la primera vez que vimos a Los Osos Amorosos y ¡son más populares que nunca!", reconoce la productora en unas declaraciones recogidas por EW.com. "La nueva habitante es ilusa, dulce y está llena de diversión", continúa Finn sobre la nueva osita. "Siempre quiere ser parte del grupo de los osos mayores y además es muy curiosa, lo pregunta todo".



La recién llegada osita tendrá también su poder reflejado en su barriguita, en este caso, "un corazoncito" aunque aún no lo "sepa usar". Y es que, cada Oso Amoroso se identificaba con un poder que llevaba impreso en la barriga y que utilizaba para ayudar a los demás y cumplir deseos.



La cadena ha distribuido un clip promocional de la serie, que se estrena el próximo 2 de junio. En él podemos ver a estos osos renovados dando la bienvenida a la nueva osita a su casa en las nubes, mientras una voz en off nos invita a conocer "a todos nuestros antiguos amigos, que están de vuelta y más ocupados que nunca".



TREINTA AÑOS DE ÉXITOS

La historia catódica de 'Los Osos Amorosos' empezó en 1986 con la emisión de una tanda de 21 capítulos, pero su fama venía ya de lejos. En 1981 una empresa de tarjetas de felicitaciones creó estos personajes como parte de sus postales. Su éxito fue tal que decidieron darles vida animada en dos especiales de 1983 y 1984.



Desde que la serie comenzó hasta nuestros días, los entrañables personajes que conducían coches nube han protagonizado incluso varias películas como Los Osos Amorosos en el País de las Maravillas en 1987 o la más reciente Osos Amorosos: viaje a Chistelandia en 2004.