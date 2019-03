¿Vuelve Khal Drogo? Jason Momoa visita el rodaje de 'Juego de Tronos'

"Clanes unidos. 24 horas en Belfast con Juego de Tronos. Estoy súper orgulloso de haber formado parte de esta serie. Me encanta ver a todos mis amigos y conocer otros nuevos como @khivju [Kristofer Hivju]: Eres una jodida leyenda. Amor insano y loco para Daniel [D.B. Weiss] y David [Benioff] y para todos a los que he visto. Sé que acabáis de empezar, buena suerte rodando la mejor serie de la historia. Divertíos. Aloha, Drogo" ha publicado Jason Momoa este viernes en su cuenta de Instagram. Nueve fotografías en las que aparece junto a sus ¿ex compañeros? de reparto en el rodaje de la octava temporada de 'Juego de Tronos'.

Su presencia en Belfast ha levantado las sospechas de los fans. ¿Vuelve Khal Drogo? ScreenRant apunta que esta visita podría ser para rodar un 'flashback' de su personaje, que murió en la primera entrega de la serie de HBO. Sólo quedan 6 episodios para conocer el final de 'Juego de Tronos' y los showrunners de la serie, David Benioff y BD Weiss, podrían haber incorporado de nuevo al personaje en alguna trama. No es la primera vez que Jason Momoa se acerca por los rodajes de 'Juego de Tronos': en agosto de 2016 se fotografió con los creadores de la serie en Irlanda.

Sin embargo, el portal Watchers On The Wall asegura que "no hay razón para creer que vaya a rodar nada para la serie". La web apunta que Jason Momoa está en plena promoción de 'Liga de la Justicia' en Reino Unido y simplemente se acercó a ver a sus antiguos compañeros. Hace unos días pudimos ver como Momoa se reencontraba con Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) en Londres.

El actor ha demostrado que puede incorporarse en cualquier momento a la serie. Durante la promoción de la película en el programa de Graham Norton de la cadena BBC, Jason Momoa demostró que todavía recuerda algunas frases en dothraki, la lengua del pueblo del que su personaje era el líder.