Kaley Cuoco parece feliz e inmersa de lleno en el rodaje de la temporada 2 de 'The Flight Attendant' después de haber pasado por una época difícil tras anunciar su separación de Karl Cook.

La actriz y el jinete profesional están en proceso de divorcio tras 3 años de matrimonio, aunque parecen haber acabado en buenos términos como demostraba Kaley con un mensaje público a Cook.

Kaley además ha estado un tiempo fuera del país donde sin duda ha podido alejarse de todo y centrarse en el trabajo, al dar el pistoletazo de salida al rodaje de la esperada temporada 2 de 'The Flight Attendant'.

Pero desde que la vimos con su espectacular vestido en la gala de los Emmy, Kaley está de vuelta en el país y ahora de vuelta en casa. Así lo ha confirmado con sus nuevos vídeos en Instagram donde ha retomado su tradición de 'Cup of Cuoco'.

En esta serie de vídeos la actriz conecta con sus seguidores y les cuenta cómo va el rodaje y la vida mientras se toma su primer café de la mañana, o de la noche según se mire, porque son alrededor de las 4.

"Primer día de vuelta al trabajo de LA", contaba de madrugada con café en mano y etiquetando la cuenta de 'The Flight Attendant'.

"¡Buenos días! Tu amiga la azafata está de vuelta. Café y brindemos por nuestro primer día de trabajo en Los Angeles. Por eso estoy despierta a las 3.30h. Vuelta a las horas locas. Pero va a ser genial. Y no tengo queja porque estamos rodando en LA, así que me puedo levantar en mi casa e ir a trabajar. Estamos tan emocionados de empezar la temporada 2. Y hay muchos rodajes de noche, así que vuelve Cup of Cuoco baby".

Después Kaley grababa nuevos vídeos a las 6 de la mañana, mencionando a su asistente que venía con un gran café helado y con el 'Hallellujah' de fondo. "Emma tu trabajo está a salvo. Día 1".

Más tarde subía otro de su ayudante Emma a la que había pillado durmiendo con una mantita a las 9.42: "Really?", le pregunta.

Kaley Cuoco de vuelta al rodaje | Instagram @kaleycuoco

Qué sabemos de la temporada 2 de 'The Flight Attendant'

Dado que el rodaje está en marcha ahora, no hay una fecha de estreno confirmada, aunque se espera que sea en algún punto de 2022.

Kaley cuoco, por supuesto, Rosie Perez, Zosia Mamet, Griffin Matthews, TR Knight y Michelle Gomez retoman sus papeles en esta esperada nueva entrega.

En cuanto a la trama, dado que la serie se basaba en un libro del mismo nombre, no se sabe de momento por dónde podrá continuar la historia, aunque su showrunner Steve Yockey adelantó que sería como "una nueva película de Hitchcock con la que Cassie se tropezará".

