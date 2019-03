¿Volverá a la serie en algún momento? Andrew Lincoln habla sobre el futuro de Rick Grimes en el universo de 'The Walking Dead'

La despedida de Rick Grimes dejó a todos los seguidores de 'The Walking Dead' descolocados, aunque no mucho más que el último capítulo de la serie. El salto temporal que introducía este episodio abre la puerta a nuevas incógnitas y a muchas nuevas teorías sobre cómo continuará la trama.

El posible regreso de Rick Grames ha sido una de las más valoradas, aunque el actor Andrew Lincoln ha confirmado en una entrevista a The New York Times nuestras peores sospechas."Puedo decir rotundamente que no voy a volver a la serie", ha declarado el actor.

Sobre la decisión de acabar con su personaje, ha explicado que llevaron el tema con el máximo secretismo posible. "Nos preocupaba empezar a decir una cosa y que la gente anticipara una muerte, y no les damos eso", de ahí que resultase tan inesperada.

Que no vayamos a volver a ver a Lincoln en la serie, no significa que tengamos que despedirnos de su personaje. Rick Grimes volverá, pero en la nueva trilogía que AMC está preparando dentro del apoteósico universo zombie de 'The Walking Dead'.

El actor no ha querido desvelar demasiado sobre el argumento de esta nueva historia, solo que veremos al Rick que conocemos "en un lugar completamente diferente". Además, Lincoln ha explicado que 'Sin Perdón' de Clint Eastwood ha sido su mayor inspiración a la hora de emprender este nuevo proyecto.