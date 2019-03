Y la Virgen María será... Pamela Anderson

La canadiense Pamela Anderson ha sido la asistente de Tim Allen en 'Home Improvement', socorrista en 'Baywatch', conejita de 'Playboy', la esposa del músico de rock Tommy Lee y ahora, la actriz y modelo será la Virgen María en un especial de Navidad de la televisión canadiense.



El canal privado de televisión CTV ha anunciado que Anderson, junto con el cantante Michael Bublé y otros destacados canadienses, aparecerá en el programa de televisión 'It's a Russell Peters Christmas' el próximo 1 de diciembre dando vida a una muy particular Virgen María.



CTV distribuyó hoy imágenes del programa de televisión en las que Anderson aparece vestida como la Virgen María sosteniendo en un pesebre un muñeco que representa a Jesús. En la escena, Peters, un conocido cómico canadiense de origen indio que recientemente actuó como presentador en parte de la gira 'My Violent Torpedo of Truth' de Charlie Sheen, aparece como José.



Además de Anderson y Peters, el especial navideño de CTV cuenta con el cantante canadiense Michael Bublé y otros destacados canadienses.