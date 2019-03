Vince Gilligan confirma un 'spin-off' de Saul Goodman

A Walter Whiter y los suyos cada vez les queda menos para concluir su andadura en la pequeña pantalla. El final de 'Breaking Bad' ya está cerca. Ocho últimos episodios que la cadena estadounidense AMC emitirá a partir de agosto. Sin embargo, con un posible spinoff en la mente de los guionistas de la ficción, este final podría no resultar tan trágico para sus fans.



Según el portal TheWrap, la serie que nacería a partir de Breaking Bad estaría centrada en el personaje al que da vida Bob Odenkirk: Saul Goodman. Pero no hay nada seguro. Es una idea que Gillian está barajando como un posible post-proyecto de 'Breaking Bad'.



Tanto Gillian como Gould están tratando de trabajar en los detalles de un proyecto del que todavía no se sabe si se tratará como una secuela o una precuela. En el caso de esta última opción, podrían contar con la presencia del personaje de Gus Fring (Giancarlo Esposito).



"Desde que Peter Gould creó el personaje de Goodman, ambos sentimos que era en lo mejor que estábamos trabajando juntos. Tenemos la esperanza de que todo el mundo esté de acuerdo con este proyecto", ha asegurado Vince Gillian.



Y es que Gillian no ha dudado en afirmar que "una serie centrada en el personaje de Goodman daría mucha diversión y sería un gran desafío". De cualquier manera, lo que sí tiene claro el creador de la ficción es que este nuevo proyecto no quiere que se trate de una sitcom.



Saul Goodman apareció en la serie en el octavo capítulo ('Mejor que me llames Saúl') de la segunda temporada de 'Breaking Bad'. Desde ese momento, el personaje al que Odenkirk da vida se convirtió en uno de los rostros habituales de la serie al encarnar al abogado de los protagonistas, Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul).