'Vikingos': Así es en la vida real Alex Høgh Andersen, el actor que interpreta a Ivar Sin Huesos

Se acerca el final de 'Vikingos'

'Vikingos' se acerca a su final y seguro que durante estos años has cogido cariño a algunos personajes. Ivar Sin Huesos no ha estado siempre ahí, pero desde que apareció, su personaje no ha dejado indiferente a nadie. Descubre cómo es el actor Alex Høgh Andersen fuera de la serie.