'You Mean the World to Me', el videoclip protagonizado por dos actrices de 'Juego de Tronos'

Las actrices protagonistas de 'Juego de Tronos' Lena Headey y Maisie Williams aparecerán en el último videoclip de Freya Ridings, 'You Mean the World to Me'. Según ha adelantado el periodista de The Sun Dan Wootton el vídeo se estrenará el próximo 1 de abril, y además ha compartido una imagen de las tres juntas.

La canción en cuestión está producida por un habitual colaboradores de Adele, Greg Kurstin. Aunque poco conocida en nuestro país, Freya Ridings, de 24 años, es una estrella emergente en el Reino Unido.

Así que abril parece un mes cargadito para los fans de 'Juego de Tronos', ya que el 14 de abril se estrena la temporada final de la conocida serie.

