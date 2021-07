Cameron Boyce falleció repentinamente a los 20 años por consecuencias de un ataque epiléptico, enfermedad que sufría desde hacía tiempo. El joven actor había conquistado a miles de fans y a todos los que trabajaron con él con su alegría, amabilidad y espontaneidad, y pese a su juventud ya había participado en inolvidables proyectos como la serie 'Jessie' y la saga de 'Los Descendientes' en Disney.

Este 6 de julio ha sido el segundo aniversario de su muerte, aunque a su padre Victor Boyce esta palabra no hace justicia al dolor que conlleva este día. Victor ha hecho un emotivo directo y posteriormente ha publicado el vídeo para agradecer todo el cariño que han recibido él y su familia en este tiempo, sin poder contener la emoción.

"No me gusta llamar a este día aniversario. Para mí un aniversario es algo bueno, y obviamente hoy algo está muy muy mal. No es un buen día para mí. Pero cualquier día sin Cameron no es un buen día para mí", asegura conmovido.

"Con el COVID, mucha gente ha perdido a seres queridos, y no estoy aquí para lamentarme y darme pena a mí mismo, porque todos sufren tragedias y pierden a alguien en algún punto de su vida", reflexiona sobre la situación actual, en la que el sufrimiento ha sido algo universal.

"No hay nada que pueda describir cómo me siento por perder a mi hijo, mi niño, mi primogénito. Mi único hijo. Y solo quiero agradecer a todo el mundo, porque desde Cameron falleció hemos recibido tanto apoyo y amor. No os lo puedo agradecer suficiente", añade con la voz quebrada.

Y este agradecimiento se dirige en realidad a muchísimas personas, puesto que tanto el público como compañeros de profesión de su hijo, como Dove Cameron o Sofia Carson, han dedicado mucho tiempo a recordar a Cameron Boyce con mucho cariño y a homenajearle con sus seres queridos.

"Y... odio llamar a esto aniversario, si a alguien se le ocurre un término mejor para este día, lo agradecería. Pero como decía, hoy no es peor o mejor que cada día. Aunque apesta. Todo me recuerda a Cameron", confiesa Boyce.

"Pero no voy a vivir en el pasado, solo quería agradeceros por estar ahí y deciros que os quiero, y Cameron también. Tenemos que seguir fuertes por la gente que aún sigue aquí. La vida es demasiado corta, pasa tiempo con tus seres queridos, con tu familia", recomienda a sus seguidores, haciendo una reflexión que, ahora más que nunca, es importante para mucha gente.

"No puedo decir más porque no voy a ser capaz de mantener la compostura", confiesa mientras se seca las lágrimas y se despide.

El apoyo de Kenny Ortega, director de 'Los Descendientes'

El vídeo de Victor Boyce tiene ya más cerca de 90.000 reproducciones y miles de mensajes de cariño. Pero uno que ha enamorado es el del director Kenny Ortega, quien conoció a Cameron Boyce gracias a la saga cinematográfica 'Los Descendientes'.

"Appreciation Day amigo mío. Del amor y aprecio que Cameron nos dejó a todos", empieza Ortega, con una propuesta que sustituya al concepto aniversario como pedía Victor.

"Hay tanto por lo que estar inspirados y con lo que trabajar para poder hacer de este mundo un lugar mejor y más justo. Nos dejó tesoros por descubrir y metas que conseguir. Estoy agradecido hoy por los caminos que creó y que podemos recorrer en su nombre", continua, en referencia al joven actor y su impacto en él y en los demás. "Gracias por Cameron. Trajo tanto amor a todas nuestras vidas. Pensando en tu familia", termina el director, agradeciendo al padre de Boyce y recordándole que está ahí para él y su familia.

Además, Kenny Ortega también ha compartido en su Instagram una foto de Cameron Boyce, con una corona en la cabeza, para conmemorar, como él diría, su "Apreciation Day". Acompaña la imagen con un texto muy emotivo: "Estoy muy agradecido de que estuvieras aquí, Cameron. Subiste el listón de lo que es estar vivo. Todas las cosas amorosas susurran tu nombre. Nos dejaste inspirados y cambiados para haberte conocido mejor. Echándote de menos".

Ortega aprovechó su pequeño homenaje para animar a sus seguidores a donar a la causa de la epilepsia, la enfermedad que produjo la repentina muerte de Boyce: "Hagan una donación a 'The Cameron Boyce Foundation'. Honremos el legado de Cam para reducir la violencia armada y encontrar una cura para la epilepsia", animaba dando visibilidad a la fundación creada por sus padres en su honor.

