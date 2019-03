"Para qué me levanté de la cama": La imagen que ha arruinado el cumpleaños de Jim Parsons, Sheldon en 'The Big Bang Theory'

CUMPLÍA 46 AÑOS

El actor de 'The Big Bang Theory', Jim Parsons, acaba de celebrar su cumpleaños pero la imagen que ha compartido con todos sus seguidores no es de haber pasado un gran momento sobre todo por el mensaje que acompañaba a la instantánea: "Para qué me levanté de la cama". En el siguiente vídeo podrás encontrarlo.