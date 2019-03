La sincera despedida de Kaley Cuoco a Penny en 'The Big Bang Theory': "Nunca volveré a ser la misma"

La famosa sitcom 'The Big Bang Theory' llega a su fin, y uno de los personajes más queridos por sus fans es Penny, que interpreta Kaley Cuoco. A medida que se acerca el final de la serie, salen a la luz nuevos datos sobre la ficción, los actores y sus protagonistas que la hacen posible.

Lo último viene de la mano del reportaje especial que ha hecho Entertainment Weekly, en el que hemos podido conocer lo que Penny ha significado para Cuoco. "Penny es el mejor personaje que he interpretado en la vida y nunca volveré a ser la misma", puntualizaba la actriz. Recordemos que Cuoco, aunque haya saltado a la fama mundial con 'The Big Bang Theory', ya había interpretado varios papeles, destacando su aparición en 'Embrujadas' y en 'No con mis hijas'.

"Me encantó beber contigo, chica. Y ser la vecina de esos mentecatos... Este personaje ha cambiado mi vida, y esta serie ha cambiado mi vida y nunca lo olvidaré", han sido algunas de las preciosas palabras con las que la actriz ha despedido a Penny.