El vídeo de Courteney Cox donde demuestra que es Monica de 'Friends' en la vida real

'Friends' es una de las sitcoms que podría considerarse como algo inmortal dentro del mundo de la pequeña pantalla, puesto que a pesar de haber terminado hace ya más de diez años sigue siendo una de las series de las que más se habla. Y más aún con la reciente reunión de la serie que nos ofrecieron en la que todo el grupo de amigos se reunió para rememorar momentos en los rodajes.

Pero ya antes de tener una reunión en forma de especial de la serie, muchos de los actores de 'Friends' hacían constantes referencias a sus personajes. Y ahora la última en hacerlo ha sido Courteney Cox, quien se ha comparado con su personaje Mónica y una de sus peculiaridades más representativas.

En un vídeo que ha subido a su cuenta de Instagram la actriz ha ordenado todo el material de maquillaje que tenía su maquilladora. El vídeo empieza con Courteney diciendo: "Dime que no eres una Mónica, sin decirme que no eres una Mónica, mi maquilladora será la primera".

Por supuesto Courteney ha conseguido un resultado más que formidable ordenando todos los objetos de su maquilladora Debra, que cuando Cox le pregunta que le parece dice: "Es genial, no puedo encontrar nada, pero es genial", tirando de humor y demostrando que más de Courteney Cox en Mónica que al revés.

La gran frustración de Courteney Cox en 'Friends'

A pesar de haber disfrutado durante diez años del personaje de Mónica, Courteney Cox no siempre ha vivido momentos de ensueño dando vida a la hermana de Ross. De hecho, ella misma cuenta que una de sus mayores frustraciones con el personaje fue no ganar nunca un Emmy y así lo cuenta en una entrevista en The Howard Stern Show: "Por supuesto. Sí, siempre hirió mis sentimientos. Cuando todos los miembros del elenco fueron nominados menos yo, definitivamente hirió mis sentimientos. Estaba feliz por todos, y luego, cuando finalmente esto pasó fue como, 'Oh, ¿soy la única?'. Duele".

