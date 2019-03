La versión final del Joker de 'Gotham' es "una pesadilla"

Los seguidores de la serie 'Gotham' están deseando ver la creación del Joker, y parece que no va a defraudar en absoluto.

John Stephens, productor ejecutivo de la serie, ha explicado que la evolución del personaje va a ser aterradora, en una entrevista a Gamespot.

"Todos sabemos el personaje que la gente cree que es. Cuando miras al Joker, y desglosas los elementos de su personalidad te desprendes de ciertos rasgos de su carácter. Algunos de esos esos rasgos se los dimos a Jerome. Algunos de esos rasgos se los dimos a Jeremiah", ha explicado Stephens.

"Pero aún hay algunos rasgos de su carácter que no habíamos utilizado. Específicamente para mí, horror o terror. Sientos que hay elementos del Joker, que no le hacen sólo ser un payaso y príncipe del crimer, sino también una pesadilla, y algunos de ellos aún no se han explorado".

Seguro que te interesa:

"Siempre han creído que somos pareja": Sophie Turner y Maisie Williams revelan su mayor secreto antes del estreno de 'Juego de Tronos'