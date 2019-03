'Veronica Mars' continúa con su peculiar renacimiento. Cuando apenas quedan dos meses para el estreno de la película, la cadena The CW ha anunciado que la ficción protagonizada por Kristen Bell tendrá un 'spin-off' que será emitido en la web de la propia cadena.



Rob Thomas fue el creador de la serie 'Veronica Mars', que se estrenó en 2004. La serie contó con un gran respaldo por el público en su estreno, pero terminó siendo cancelada tres años más tarde. Sin embargo, Thomas ha sabido cómo, después de 10 años, resucitar a la joven detective y volverla a lanzar a lo más alto.



Y es que el creador de la ficción ha sido capaz de sacar adelante un película financiada únicamente del bolsillo de todos los fans de 'Veronica Mars', que han mostrado su lado más altruista para volver a ver a la joven detective en pantalla.



Ahora, 'Veronica Mars' vuelve a su lugar de origen. Aunque lo cierto es que la nueva serie no será emitida por televisión, sino que podrá verse en la página web oficial de la cadena The CW.



De momento, hay pocos detalles sobre el proyecto, aunque Rob Thomas vuelve a estar a bordo. La serie será un spin-off de Veronica Mars y constará de seis a ocho capítulos de 10 minutos y contará con Ryan Hansen, quien da vida a Dick Casablancas. "Rob está muy emocionado con este nuevo proyecto, aunque puede que no salga a la luz antes del estreno de la película", declaró el presidente de The CW Marcos Pedowitz.



"Tengo mucha confianza en Rob, y sé que nos va a entregar algo fantástico", continuó Pedowitz, quien apuntó que espera que si 'Veronica Mars' vuelve a convertirse en una serie de televisión cuente con ellos.



Con la mayoría del elenco original de vuelta, incluyendo Enrico Colantoni como el padre de Veronica y Tina Majorino y Percy Daggs III como los mejores amigos de Veronica Mac y Wallace, 'Veronica Mars' llegará a la gran pantalla el próximo 14 de marzo de 2014.