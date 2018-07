¿Veremos a Jesse Pinkman en 'Better Call Saul'?

Desde que se estrenó 'Better Call Saul', los seguidores han esperado como agua de mayo la irrupción de Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul) en este 'spin-off' de 'Breaking Bad'. La primera temporada no cumplió su deseo, pero quizá la llegada de la segunda les depare alguna que otra sorpresa.



En una sesión AMA ('ask me anything') en Reddit, Aaron Paul recibió la pregunta del millón: ¿volverá Pinkman a la serie? Ante la perplejidad de los fans, el actor contestó: "¿Quién sabe? Tal vez ya hemos rodado su retorno. Lo mismo lo emiten esta misma temporada. Yo no lo sé. Bueno, en realidad sí, pero vas a tener que ver la serie para descubrirlo".



Lejos de ofrecer una confirmación, las palabras del álter ego de Pinkman han sembrado aún más incertidumbre. No es extraño, pues el creador de ambas ficciones (Vince Gilligan), siempre ha dicho que cualquier personaje de 'Breaking Bad' podría aparecer en 'Better Call Saul'.