¿Veremos un 'crossover'? Los niños de 'Stranger Things' y 'This is us' posan juntos en los SAG Awards 2018

Así de sonrientes posaron los protagonistas más pequeños de las series 'Stranger Things' y 'This is us' durante la gala de la 24ª edición de los premios del Sindicato de Actores, que se celebró este domingo en Los Ángeles.

Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Lonnie Chavis y Faithe C. Herman posaron muy sonrientes durante la ceremonia de los SAG Awards, donde la serie 'This is us' tomó el relevo a 'Stranger Things' al recoger el premio al mejor reparto en drama.

¿Veremos un 'crossover' de las ficciones? Desde luego, los jóvenes actores demostraron llevarse muy bien fuera de los set de rodaje de sus series.