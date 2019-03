Vampiros y médicos, los favoritos para los People's Choice Award

La serie del canal estadounidense CW "The Vampire Diaries" ("Crónicas Vampíricas" en su versión española) y "Anatomía de Grey" (de la ABC) parten como favoritas en la próxima edición de los People's Choice Award, los premios de entretenimiento que se entregan anualmente y que tienen como principal característica que son elegidos a través de internet por los propios espectadores.



Junto a estas series, destacan en las nominaciones las series habituales: "House", "Glee", "Dos hombres y medio" o "Cómo conocí a vuestra madre", que encabezan las candidaturas en las diferentes categorías. En cuanto a los presentadores, los preferidos por el público son Chelsea Handler, Conan O'Brien, Ellen DeGeneres, George Lopez y, cómo no, Oprah Winfrey.



Entre las nominaciones televisivas cabe destacar la de Britney Spears por su participación en la serie "Glee". Aunque para conseguir este premio a la estrella invitada (hay categorías para todos los gustos: desde mejor médico de televisión pasando por mejor familia televisiva o las clásicas de mejor drama y comedia) tendrá que "enfrentarse" a unas duras rivales, como Demi Lovato en "Anatomía de Grey" o Neil Patrik Harris en "Glee".



En cuanto a las categorías estrella, las series que optan al mejor drama son: "The Good Wife" (serie que puede verse en Nova todos los viernes); "Gossip Girl", "Anatomía de Grey" (cuya séptima temporada emite actualmente Fox España); "House" (Cuatro ha estrenado la última temporada a finales de octubre) y "The Vampire Diaries" ("Crónicas Vampíricas", en la FORTA).



"Glee", "Cómo conocí a vuestra madre", "The Big Bang Theory", "Modern Family" (todas se pueden ver en Neox) y "Dos hombres y medio" (La 2) compiten por convertirse en la mejor comedia del año. Y uno de los doctores del Seattle Grace o del Princeton-Plainsboro, es decir, "Anatomía de Grey" y "House", será elegido el próximo mes de enero como el mejor médico de la televisión (George Clooney no ganó ninguno por su papel en "Urgencias").



Pero no sólo se premian las ficciones televisivas. En lo que se refiere al cine, "La Saga Crepúsculo: Eclipse" es la que parte con ventaja, al optar a tres premios, incluyendo mejor película, drama favorito y mejor casting. Además de cine y televisión, las 44 categorías de los People's Choice Award abarcan otros sectores, como música o internet. Los aficionados pueden votar online por sus favoritos hasta el 7 de diciembre.