'Urgencias': Así ha sido la reunión de los protagonistas 12 años después

Las ficciones que giran en torno al mundo sanitario gustan mucho y no es una cosa de ahora, ni tampoco tiene nada que ver con la pandemia, ha sido así desde siempre. Ejemplos como 'The Good Doctor' o 'Anatomía de Grey' han demostrado que las series sobre médicos son muy bien acogidas por el público. Antes incluso de que se estrenara este tremendo exitazo de Shonda Rhimes allá por el 2005, ya hubo una serie de este tipo que consiguió aglutinar a millones y millones de espectadores detrás de la pantalla.

Estamos hablando de la serie 'ER', conocida en España como 'Urgencias', que llegó a las televisiones el 19 de septiembre 1994 y que estuvo en antena durante casi quince años. En nuestro país, este drama medico fue emitido por La Sexta y hay que destacar que su creador, Michael Crichton, además de ser un escritor, guionista y productor estadounidense, también fue médico de profesión.

'Urgencias', que durante mucho tiempo se mantuvo como la serie más longeva de la historia, recibió la friolera de 124 nominaciones Emmy y sirvió para que muchos jóvenes actores se dieran a conocer. Quizás uno de los rostros más significativos de la ficción fuera sin duda George Clooney, quien desde su inicio hasta 1999 se puso en la piel del doctor Doug Ross, el cual aparte de dar el perfil del típico don juan, era un dedicado pediatra.

Recientemente, todos los médicos del Hospital County General de Chicago protagonizaron un encuentro, en el que Clooney y el resto de actores del elenco como Julianna Margulies, Noah Wyle, Laura Innes, Anthony Edwards, Alex Kingston, Goran Visnjic, Ming-Na Wen, Laura Cerón, Yvette Freeman o Conni Marie Brazelton se han visto de nuevo las caras. Ahora que se han puesto tan de moda las reuniones televisivas, los intérpretes de 'ER' han aprovechado para hacer lo mismo y además por una causa benéfica.

Con el objetivo de recaudar fondos para la fundación Waterkeeper Alliance que dirige Gloria Rueben, otra de las intérpretes de la serie, el elenco casi al completo se reunió de forma virtual para recordar los buenos momentos que vivieron juntos.

George Clooney: la pieza angular de la serie en todos los sentidos

Los actores contaron diversas anécdotas y también respondieron a las preguntas de sus fans. Julianna Margulies recordó cómo a pesar de que el personaje al que interpretaba había fallecido en el episodio piloto, su compañero Goerge Clooney le animo a que no perdiera la esperanza: "George me llamó y me dijo: 'Si estás pensando en aceptar otro trabajo, te insto a que no lo hagas. Creo que en los próximos días, es posible que te ofrezcan un papel regular en la serie’' Y yo dije: 'Pero fallecí, ¿cómo puede ser?'". Y lo cierto es que Clooney tenía toda la razón.

Asimismo, Noah Wyle explicó que si la serie logró cosechar un éxito tan tremendo fue por la buena sintonía que reinaba entre los actores. En este sentido, Wyle volvió a referirse a George Clooney, ya que aseguró que él puso mucho empeño para que existiera buen rollo entre todos los miembros del equipo. "George, nos llamaste a tu tráiler y dijiste: 'He tenido la ventaja de estar en siete series que no han continuado, así que vamos a ser amables con todos", decía Noah dirigiéndose directamente a Clooney.

