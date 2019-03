Uno de los protagonistas de 'Anatomía de Grey' morirá

'Anatomía de Grey' cierra ciclo esta octava temporada: uno de sus personajes principales morirá en el capítulo final, según ha confirmado Shonda Rhimes, creadora de la ficciónd e la cadena ABC.



"Se han vivido momentos horribles, todos lloraban, y eso, después de ocho temporadas, es algo muy extraño", confirmó Rhimes sobre la reacción de su equipo ante su decisión. Según ella, escribir este episodio "ha sido una tortura, he estado sentada en mi silla durante días con las manos en la cabeza pensando cómo irá".



Aunque parezca que la guionista está muy convencida de su decisión, ella misma confirma a TVGuide haber "entendido la elección hecha" pero aún así, le preocupa "la reacción de los fans". Y es que matar a uno de los personajes más queridos en una de las ficciones con más seguidores de la pequeña pantalla es, cuanto menos, arriesgado.



De hecho los fans ya le hicieron saber que no aprobarían ninguna muerte cuando la propia Rhimes lo insinuó en Twitter. Aunque sus seguidores pusieron el grito en el cielo, Rhimes se mostró decidida a seguir y añadió que esto era lo que necesitaba para acumular "el coraje de hacer lo que va a hacer" en el final de la octava temporada.



EL DESENLACE, EL PRÓXIMO 17 DE MAYO

Eso sí, la creadora se guarda un as en la manga y no revela quién será ese personaje "tan querido" que morirá en la serie. El primer capítulo que marcará un antes y un después en el Seattle Grace se emitirá el próximo 10 de mayo con "un gran caso que llevará a parte del equipo médico fuera del hospital". "Es algo así como el caso de sus vidas", adelantó Rhimes. El último capítulo pondrá el broche final el día 17 de mayo.