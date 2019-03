La Universidad de Harvard impartirá un curso de Historia inspirado en 'Juego de Tronos'

Si no estudias y no eres muy bueno en Historia, puede que ver 'Juego de Tronos' te sirva para aprobar los exámenes. Según publica en exclusiva la revista TIME, la Universidad de Harvard impartirá un curso de historia medieval a través de las tramas e intrigas de los personajes de la serie de HBO.

El curso, titulado "The Real Game of Thrones: From Modern Myths to Medieval Models" ("El verdadero 'Juego de Tronos': de los mitos modernos a los modelos medievales", en inglés), tratará la historia medieval de Eurasia a través de los arquetipos medievales en los que George RR Martin se basó para construir este mundo en sus novelas.

Sean Gisdorf, historiador medieval y profesor de estudios medievales en Harvard, ha señalado que 'Juego de Tronos' "dramatiza muy bien algunas cosas fundamentales que pasaban en las cortes medievales, como las tensiones entre una reina y la joven mujer que se casaba con su hijo". ¿Se dará por aludida Cersei?

La revista TIME también recoge las palabras de Racha Kirakosian, asistente del profesor Gisdorf, quien espera que el curso sea una motivación para que los estudiantes se interesen en la historia medieval en general.

No es la primera vez que 'Juego de Tronos' salta a la sala de estudio. Hace unos meses, la Universidad de Berkeley en Estados Unidos impartirá clases de Dohtraki y Alto Valyro para todos aquellos que quieran aprender a hablar el lenguaje de 'Juego de Tronos'.