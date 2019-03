Tyler Blackburn, de 'Pretty Little Liars', nuevo fichaje del 'reboot' de 'Roswell'

The CW ha confirmado el 'reboot' de 'Roswell', la serie de ciencia ficción emitida entre finales de los años 90 y principios de los 2000. Además, ya se han unido anunciado cinco nombres que formarán parte del elenco: el último en incorporarse es Tyler Blackburn ('Pretty Little Liars') que trabajará junto a los actores Nathan Parsons ('True Blood'), Lily Cowles ('BrainDead'), Michael Vlamis ('New Girl') y Heather Hemmens ('Hellcats')... ¡y Michael Tevino, Tyler Lockwood en 'Crónicas vampíricas'!

Estos seis actores se unirán a Jeanine Mason ('Anatomía de Grey') a la nueva versión de la serie de ciencia ficción emitida entre finales de los años 90 y principios de los 2000. 'Roswell' se centra en un grupo de alienígenas adolescentes que están ocultos entre los humanos en Roswell, Nuevo México. Estos extraterrestres se quedan en la Tierra tras sobrevivir al accidente de su OVNI en 1947.

La serie original centraba su argumento en el romance entre Max, a quien dará vida en esta ocasión Nathan Parsons, y Liz Ortecho (Jeanine Mason), una ingeniera biomédica hija de unos inmigrantes indocumentados que regresa a su Roswell natal. Allí, Liz descubre que la persona de la que está enamorada es, a la vez, un oficial de policía y un extraterrestre encubierto con poderes sobrenaturales.

Por su parte, Tyler Blackburn dará vida a Alex Maes, quien regresa del Medio Oriente tras experimentar un trauma físico y psicológico. Este personaje intenta cumplir con las expectativas de su padre abandonando sus sueños y la posibilidad de un futuro junto al hombre al que ama. Además, Heather Hemmens será María, la mejor amiga de Liz, una experta en redes sociales que se dará cuenta de lo que ocurre en Roswell.

El que hiciera de hombre lobo en la serie sobre vampiros interpretará a Kyle Valenti, el popular hijo del sheriff de la ciudad de Roswell, que da nombre a la serie de The CW. Kyle cuestionará su vida cuando conozca algunos sucesos que ocurrieron en su familia tiempo atrás.

Por último, Lily Cowles y Michael Vlamis se pondrán en la piel de dos alienígenas. Cowles interpretará a Isobel, una extraterrestre que tiene que esconder su verdadero origen al verse obligada a vivir en un pequeño pueblo. Vlamis dará vida a un personaje que se mueve por su motivación por encontrar una forma para escapar de la Tierra y de sus habitantes para regresar a un hogar que nunca llegó a conocer. Si no recuerdas el argumento de 'Roswell', te refrescamos la memoria con el tráiler de la primera temporada:

