El trono de hierro cuesta 6 millones de dólares

Que es una superproducción, nadie lo niega. La serie de HBO 'Juego de Tronos' tiene un coste de 6 millones de dólares por capítulo. La serie cuenta con localizaciones reales en Croacia o Islandia.



En su último capítulo emitido en EEUU, "Blackwaters", los espectadores pudieron disfrutar de una batalla a la altura de la gran pantalla y que recuerda a la saga de 'El Señor de los Anillos'. De hecho, en una entrevista concedida al portal Entertainment Weekly, David Benioff y D.B. Weiss, han declarado que estuvieron a punto de no incluirla en la temporada por su alto coste.



"Pedimos má presupuesto a HBO si quería que incluyéramos la batalla, algo que si no hacíamos no nos perdonarían los fans de la saga", dijo Benicoff, uno de los creadores de la ficción basada en las novelas de George R.R. Martin. La serie se ha convertido en la de mayor audiencia de la cadena de cable HBO.