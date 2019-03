Tres protagonistas de Glee se graduarán en la nueva temporada

Lea Michele, Cory Monteith y Chris Colfer serán tres de los actores que dejarán la serie Glee una vez finalice la tercera temporada. Rachel, Finn y Kurt se gradúan en el instituto McKinley. Así lo ha confirmado el creador de la comedia, Ryan Murphy, en una entrevista a 'The Hollywood Reporter'.



Murphy ya adelantó que Glee no será una de esas series en las que los protagonistas están 8 temporadas en el instituto. "Nosotros realmente buscamos contar la verdad de esa experiencia. Nunca quisimos una serie en la que estuviesen en el instituto durante ocho años", declaró Murphy.



Las razones para prescindir de estos tres actores en la nueva etapa de Glee son las de ajustarse a la realidad: "Si el intituto durase 6 años en la serie, la gente comenzará a criticarte por no ser muy realista", ha afirmado en la entrevista.



Los protagonistas superan ampliamente la edad que interpretan. Un claro ejemplo es el de Cory Monteith, que tiene 29 años e interpreta a Finn, de 18.



Lea Michele ha sido de las primeras en pronunciarse ante esta noticia, a través de su Twitter: "Siempre hemos sabido que nos graduaríamos a tiempo real. es parte del plan y está bien. La tercera temporada va a ser alucinante!!!"