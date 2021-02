Tras WandaVision: Calendario de todas las series Marvel que están por venir

'Falcon y el Soldado de Invierno' - Estreno el 19 de marzo de 2021

La serie protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan es lo más cercano en el horizonte tras el estreno de 'Bruja Escarlata y Visión' ('WandaVision'). Parece destinada al éxito ya que su último tráiler, emitido durante la Super Bowl, ha alcanzado los 125 millones de visionados durante sus primeras 24 horas disponible, rompiendo así el récord para una serie de streaming.

La sinopsis oficial de la ficción nos cuenta "siguiendo los eventos de 'Vengadores: Endgame', Sam Wilson/Falcon y Bucky Barnes/Soldado de Invierno se unen en una aventura global que pondrá a prueba sus habilidades - y su paciencia".

'Loki' - Estreno en mayo de 2021

Con Loki, el personaje interpretado por Tom Hiddleston, pasa una cosa: lo amas o lo odias. El hermano más cambiante de Thor (Chris Hemsworth) tendrá su propia serie, que llega a Disney + este mismo año, y esto es lo que cuenta su sinopsis oficial. "En 'Loki' de Marvel Studios, el villano mercurial Loki (Tom Hiddleston) retoma su papel como Dios de la Travesura en una nueva serie que tiene lugar después de los eventos de 'Vengadores: Endgame'.

'What If?' - Estreno a mediados de 2021

Es sin duda uno de los proyectos más locos que plantea Marvel en estos momentos. Está basada en unos cómics publicados en los 70 donde se alteraba la realidad del Universo Marvel con eventos no canónicos, dando como resultado situaciones inesperadas. Parece confirmado que la serie animada tendrá 23 episodios, cada una perteneciente a una película de la Saga del Infinito, cambiando algún elemento clave de los momentos más importantes de la historia para explorarlo con una versión alterna de lo que hubiera pasado.

'Hawkeye' - Estreno a finales de 2021

La serie, protagonizada por Hailee Steinfeld, estará basada en la historia de Kate Bishop, la joven Vengadora que toma el relevo del original, Clint Barton (Jeremy Renner). Barton decide tomar la identidad de Ronin, permitiendo a Kate continuar siendo Ojo de Halcón.La ficción se encuentra actualmente en pleno rodaje.

'Ms. Marvel' - Estreno a finales de 2021

La superheroína Kamala Khan tendrá su propia serie en Disney Plus a finales de este año y ya hemos podido ver un avance con su protagonista, Iman Velani, en acción. Esta es la primera superheroína musulmana, y nos mostrará la vida de un adolescente desobediente y rebelde que desafía las tradiciones de su familia y su religión, a la vez que hace malabares para que nadie sepa su identidad secreta.

'She Hulk'- Sin fecha por el momento

Tatiana Maslany | Gtres

Tras el lío con Tatiana Maslany con 'no seré She-Hulk' pero luego resulta que sí, ya se ha confirmado que la serie tendrá 10 episodios de media hora cada uno, y está siendo definida por sus creadores como 'comedia de leyes'. Y es que Jenifer Walters, She Hulk, es abogada de profesión. Aunque la fecha no está confirmada, se espera que llegue a Disney + en 2022.

'Moon Knight' - Sin fecha por el momento

Moonk Knight en los cómics | Marvel

Parece confirmado que será finalmente Oscar Isaac el que se haga con el papel de Moon Knight para esta nueva serie de Marvel. El Caballero Luna es el alter ego de Marc Spector, hijo de un rabino reconvertido en mercenario que un día es dado por muerto en una excavación, pero recibe a manos del dios egipcio Khonshu la oportunidad de revivir si a cambio acepta ser su avatar en la Tierra.

'Secret Invasion' - Sin fecha por el momento

Aunque no se conocen demasiados detalles sobre ella, sí se sabe que estará protagonizada por Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn, a los que ya hemos visto como Nick Furia y Talo respectivamente en 'Capitana Marvel'. Su trama estará relacionada con los Skrulls y cómo han estado tantos años infiltrados en la Tierra.

'Iron Heart' - Sin fecha por el momento

Sí, la sucesora de Iron Man tendrá su propia serie, o al menos ahora está en los planes futuros de Marvel. La serie tendrá como protagonista a Dominique Thorne como Riri Williams, una auténtica genio cuya habilidad que consigue crear una armadura mucho más avanzada que la de Tony Stark.

'Armor Wars' - Sin fecha por el momento

Don Cheadle será la estrella de esta serie, volviendo a interpretar a Máquina de Guerra. El amigo más fiel de Iron Man explorará el mayor temor que padeció Tony Stark desde que Ultrón cometiera auténticas atrocidades en la segunda película de Vengadores.

'I am Groot' - Sin fecha por el momento

Sí, Groot es lo más adorable de 'Guardianes de la Galaxia' con mucha diferencia. Así que bien sea como Baby Groot, como Groot adolescente o el original, es personaje tendrá su propia serie de animación que podrá verse en la plataforma de Disney.