El tráiler de 'The Walking Dead' para la que parece su temporada final

Durante la Comic-Con 2021, se ha mostrado un nuevo tráiler de la temporada 11 de la aclamada serie de zombies 'The Walking Dead'. Esta temporada, además, será la última de la serie y se estrenará en AMC el domingo 22 de agosto.

Atendiendo a lo sucedido en los cómics, la serie se está conduciendo hacia lo sucedido en Commonwealth, una ciudad que parece perfecta, el lugar más avanzado y aparentemente civil que los sobrevivientes han encontrado.

Al elenco de la serie en esta temporada 11 se suma Michael James Shaw en el papel de Mercer, el líder del ejército de la Commonwealth. El actor es especialmente conocido por interpretar a Corvus Glaive en 'Infinity War' y 'Endgame'.

"Esta experiencia ha sido una alegría", explicó Shaw durante en el evento. "Especialmente después del año pasado, esto fue como el lado positivo al final del túnel. Para un niño torpe que amaba leer cómics, ponerse en la piel de un personaje de cómic es realmente impresionante, un sueño".

"Hombre, estaba a punto de c*gar un ladrillo", añadió, sobre su primer día en el set. "Fue desalentador, ya saben, entrar en esta enorme máquina, pero hubo mucho amor por parte del elenco y el equipo, y me recibieron con los brazos abiertos. Fue genial entrar en esta familia. Es algo hermoso".

Pero los personajes de 'The Walking Dead' no se despiden

Y aunque esta sea la temporada final de 'The Walking Dead', los fans de la franquicia pueden estar tranquilos, porque no parece que todo vaya acabar aquí. 'Fear of the Walking Dead 7' tiene ya fecha de lanzamiento y un nuevo vídeo, al igual que 'World Beyond 2'. Además, también llegarán películas 'The Walking Dead', con Andrew Lincoln como Rick Grimes.

En 2023, habrá una nueva serie spin-off centrada en Daryl y Carol. La serie estará creado por Angela Kang y Scott Gimple. Además, Gimple está trabajando en una serie de antología llamada 'Tales of Walking Dead', aunque se desconoce aún fecha de estreno.

