Ya podemos disfrutar del tráiler de la segunda temporada de 'The Umbrella Academy'. La serie está basada Netflix basada en la serie de comics con el mismo nombre de Gerard Way (cantante del grupo 'My Chemical Romance') y Gabriel Bá.

Por lo pronto sabemos que Way y Bá han escrito tres volúmenes de 'The Umbrella Academy' (Apocalypse Suite, Dallas y Hotel Oblivion), con lo que se podría presumir que, de conseguir el mismo éxito en esta segunda entrega de la versión audiovisual, la tercera también estaría garantizada.

Pasando a lo que se puede extraer de este tráiler y las expectativas para la segunda temporada, la familia Hargreeves se encuentra dividida en el tiempo como consecuencia de los sucesos que cerraron la primera temporada. Ahora nuestros protagonistas se pueden ver atrapados en nuevas realidades en Dallas, que además pasan desarrollarse en 1960.

Klaus pasa a ser el líder de una secta, Diego parece encontrarse encerrado en un hospital de salud mental y Allison está envuelta en el movimiento por los Derechos Civiles. Sin embargo, aun con esta situación encima, parece que el apocalipsis que se esforzaron por intentar evitar en la anterior temporada aun sigue proyectado en el futuro.

Según declaraciones del showrunner Steve Blackman, sus expectativas para la temporada y la serie son muy altas: "Espero que tengamos una segunda, una tercera y una cuarta temporada, pero sabía que tener un gran final es muy importante para Netflix como plataforma de streaming". Y añadía: "Quieres que la gente realmente diga, 'tengo que volver y ver qué es lo que pasa', ese era mi fin último".

El estreno de esta segunda temporada está previsto para el 31 de julio de 2020.