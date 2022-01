Tráiler de '¿Quién es Anna?', la historia real de la influencer que robó el dinero de la élite de Nueva York

Netflix ha lanzado el tráiler y el póster de '¿Quién es Anna?', la nueva creación de Shondaland, que ha dirigido David Frankel, Tom Verica, Daisy Von Scherler Mayer, Ellen Kuras y Nzingha Stewart, y que protagoniza Julia Garner (Ozark), entre otros.

La serie que se estrena el próximo 11 de febrero cuenta como una periodista con mucho que demostrar, Vivian ('Anna Chlumsky', 'Veep', 'Mi chica'), investiga el caso de Anna Delvey ('Julia Garner', 'Ozark', 'The Assistant'), la legendaria heredera alemana y estrella de Instagram, que robó el corazón y el dinero de la élite de Nueva York.

Pero ¿es Anna la mayor estafadora de Nueva York o es simplemente el nuevo retrato del sueño americano? Anna y la periodista forman una oscura y divertida relación de amor-odio mientras Anna espera ser juzgada y la reportera lucha a contrarreloj para responder a la mayor pregunta de la sociedad neoyorquina: ¿Quién es Anna Delvey? La serie está inspirada en el artículo del New York Magazine "How Anna Delvey Tricked New York's Party People" de Jessica Pressler, que también ejerce como productora.

El reparto está encabezado por Julia Garner (Anna Delvey), Anna Chlumsky (Vivian), Arian Moayed (Todd), Alexis Floyd (Neff), Anders Holm (Jack), Terry Kinney (Barry), Katie Lowes (Rachel), Jeff Perry (Lou), Anna Deavere Smith (Maud) y Laverne Cox (Kacy).

El equipo de guionistas de esta nueva ficción, está formado por Shonda Rhimes, Matt Byrne, Jess Brownell, Abby Ajayi y Nick Nardini y cuenta con Shonda Rhimes, Betsy Beers, David Frankel como productores ejecutivos.