'El ala oeste de la Casa Blanca': Tráiler al capítulo especial con la reunión de todos sus actores

El reparto original de 'El ala oeste de la Casa Blanca' se reúne en este episodio especial que en EEUU se podrá ver en HBO Max para reinterpretar de forma teatralizada uno de los episodios más icónicos de la serie, 'Hartsfield’s Landing', de la tercera temporada.

Como avance, ya se puede ver un primer tráiler de este evento que es una iniciativa de When We All Vote, una organización que pretende animar al voto en las próximas elecciones presidenciales.

Por primera vez en 17 años volveremos a ver juntos de nuevo al reparto original de la serie de Aaron Sorkin. Este capítulo especial se emitirá en EEUU el próximo 15 de octubre.

Michelle Obama también participará

Durante las pausas publicitarias del episodio personalidades como Michelle Obama, Bill Clinton o el actor de 'Hamilton' Lin-Manuel Miranda harán acto de presencia para lanzar distintos mensajes.