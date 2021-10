El trágico detalle de 'El juego del calamar' que solo se aprecia en la versión original de la serie

Ha sido el último gran éxito de las series del género de supervivencia y 'El juego del calamar' logrado impresionar al público, no solo por su acción brutal, sino por unas historias conmovedoras. Avisamos que a partir de aquí habrá SPOILERS de 'El juego del calamar', por lo que si todavía no la has visto, ya sabes lo que tienes que hacer.

A lo largo de la serie nos vamos enamorando de sus personajes gracias a sus orígenes. Pero tal vez hay un detalle que se nos haya pasado por alto, puesto que para poder apreciarlo tendríamos que hablar coreano. Este tiene que ver con la participante 067, Kang Sae-Byeok y está relacionado con su origen. Conforme avanzamos en la serie, descubrimos que esta chica está ahí para ayudar a sus padres.

Muchos de ellos tienen problemas similares, la diferencia que tienen con Kang es que ella es de Corea del Norte y el dinero lo necesita para liberar a sus padres, que fueron capturados mientras intentaban huir del país con rumbo a Corea del Sur. Para preparar al personaje, la actriz confesó que había estado estudiando el acento de Corea del Norte para darle un mayor realismo a 067.

Pero no lo estudió para ir mostrándolo a todos los participantes en los juegos a los que se enfrentan, sino más bien lo contrario. Según ha explicado un usuario de Reddit, la actriz esconde su acento norcoreano a todas las personas que conoce, eso sí con su hermano no lo esconde. Pero todos nos preguntamos lo mismo, ¿Por qué esconde su acento ante el resto?

Este usuario continúa explicando que muchos desertores se intentan adaptar a la forma de habar de Corea del Sur e incluso a sus costumbres y gestos. En este sentido, podemos ver muy claro que esconder su acento era la opción correcta, puesto que en algunos puntos de la serie ya que Kang ha sufrido discriminación por sus orígenes, como cuando Jang Deok-Su la llama "espía" o "comunista".

