Tommy Lee Jones arrasa en Twitter

El rostro de Tommy Lee Jones durante la presentación de los actores Will Ferrel y Kristen Wiig es todo un poema. El actor estaba nominado a un Globo de Oro como mejor secundario por su papel en 'Lincoln', pero no ha tenido suerte. Y como ocurre en estas ceremonias, que se alargan hasta las 3 horas, hay que aguantar el resto de la gala. Pero su cara lo decía todo.



Y las bormas en Twitter no se han hecho esperar. "Acaban de llamar a casa. He ido a mirar en la videocámara del portero automático y he visto esto", comentaba el actor Julián López, adjuntando la imagen de Lee Jones. "Tommy Lee Jones no se ríe, solo se agarra muy fuerte a la silla", ha 'tuiteado' la bloguera Miriam Lagoa.



Pepe Colubi ha subido su imagen junto a este comentario: "Jodie Foster afirma que está soltera. He puesto esta cara". Y David Broncano ya propone debates: "¿Cuándo inauguramos el Club de Debate de Comentar la Cara de Tommy Lee Jones?".



Durante la ceremonia de entrega de la 70ª edición de los Globos de Oro ha habido muchas celebrities 'tuiteras'. Encabeza la lista, cómo no, Sofia Vergara. Tras su percance en la ceremonia de los premios Emmy (se rompió la cremallera de su vestido), sus seguidores estaban expectantes por ver las imágenes que subiría a la red social.



La actriz de 'Modern Family' ha publicado imágenes junto a sus compañeros de serie, no muy contentos tras ver que se quedaban sin premios. También el actor Aaron Paul, de 'Breaking Bad', se ha divertido junto a parte del reparto de la serie.