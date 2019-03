La sexta temporada de 'Juego de Tronos' se estrenará el próximo 24 de abril. La adaptación televisiva se adelante a lo publicado en los libros de George RR Martin en los que se basa.



La cadena HBO ha publicado a través de su cuenta de Twitter los carteles oficiales de la nueva temporada de la serie, en donde se tendrá que revelar su mayor enigma: ¿está muerto realmente Jon Nieve?

Send a raven.

Check out the official posters for #GoTSeason6 premiering 4.24.16 pic.twitter.com/MDNEHHNAv8