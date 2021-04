'Sombra y Hueso' es una novela de fantasía escrita por la autora Leigh Bardugo en 2012. En ella, su protagonista Alina Starkov no espera mucho de la vida. Se quedó huérfana después de la guerra y lo único que tiene en el mundo es a su amigo Mal.

La conocida historia ha sido adaptada en una ambiciosa serie para Netflix que promete no dejar indiferente ni a los fans de los libros ni a los de los mundos de ciencia-ficción.

Elenco de la serie

Entre los principales actores que protagonizarán la serie encontramos a Ben Barnes ('Las crónicas de Narnia'), que interpretará al General Kirigan, Jessie Mei Li ('All About Eve') como Alina Starkhov, la niña huérfana yArchie Renaux como Malyen, otro huérfano. Freddy Carter como Kaz Brekker, un astuto gánster y estafador, Amita Suman como Inej Ghafa, un asesino y ex acróbata convertido en espía y Kit Young, que será Jesper Fahey, un francotirador y adicto al juego.

¿De que tratará 'Sombra y Hueso'?

'Sombra y Hueso' está ambientada en un exuberante mundo de fantasía inspirado en los días crepusculares del imperio ruso. Ravka es una gran nación bendecida con la protección de soldados con superpoderes conocidos como 'Grisha'. Estos hechiceros se ocupan de servir a la nación de Ravka. Los huérfanos, granjeros, cazadores y sus semejantes constituyen la masa humana de la población y las fuerzas armadas de Ravka.

Arrojada a este extraño mundo está la joven cartógrafo Alina Starkhov (interpretada por Jessie Mei Li). Lo que descubra tendrá un impacto monumental en el destino de Ravka. Tanto es así, que 'Sombra y Hueso' también se ocupará del destino de algunos gánsteres en una lejana ciudad mercantil llamada Ketterdam.

Fecha de estreno, episodios y tráiler

'Sombra y Hueso', que contará por el momento con una temporada de ocho capítulos, se estrenará en la plataforma Netflix el próximo viernes 23 de abril.

Puedes ver el tráiler en el vídeo de arriba.

