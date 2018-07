La actriz Carice Van Houten, que interpreta a Melisandre en la serie 'Juego de Tronos', ha sido la última en hablar sobre el estreno de la sexta temporada y sobre el futuro del personaje más mencionado en la quinta entrega...

¡Cuidado! Si no has acabado la quinta temporada de la serie no sigas leyendo.



La actriz que da vida a la sacerdotisa roja en la serie de HBO se niega a aceptar que la muerte de Jon Snow en el último capítulo de la quinta temporada sea el final definitivo del personaje. "No, no puede estar muerto", afirmaba la actriz, que también aseguraba que ha estado al tanto de las teorías que circulan por la red sobre cómo se produciría la vuelta del personaje de Kit Harington. "He visto las teoría en Internet, de hecho muchos de los fans me dicen que me perdonan si le salvo".



Melisandre ya mostró interés por Jon Snow a lo largo de la quinta temporada, sobre todo cuando intentó seducirlo, por lo que la sacerdotisa podría tener interés en que Nieve volviera.



Carice van Houten no ha sido la única que se ha pronunciado sobre lo que piensa de la muerte de Jon Snow a manos de sus propios compañeros de la Guardia de la Noche. Emilia Clarke ya afirmó en una entrevista que el personaje reaparecerá de alguna forma, aunque no todos los protagonistas opinan igual. Maisie Williams fue tajante al afirmar que Jon Snow no volvería, y se reitiró en la última escena en la que "le vimos ser apuñalado un montón de veces", afirmaba la actriz.



La Comic-Con también trajo nuevas esperanzas para los que desean la vuelta de Jon Snow. En San Diego se citaron tanto los actores principales de la serie como los que la han abandonado, y la ausiencia de Kit Harington podría indicar que este no es el final del personaje.



La grabación de la sexta temporada está a punto de empezar y, de nuevo, volverá a pisar tierras españolas. 'Juego de Tronos' grabará en esta ocasión en Tudela, Girona, Peñíscola, Almería y el Castillo de Zafra entre otros.