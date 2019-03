Todas las nuevas caras de Juego de Tronos

Juego de Tronos tiene ya casi al completo el reparto de su segunda temporada. La serie basada en las novelas 'Canción de hielo y fuego', del escritor George R. R. Martin, no ha desvelado aún qué actores interpretarán a los personajes Balon Greyjoy y Ygritte, aunque ya han empezado las grabaciones. La cadena HBO estrenará la segunda temporada el próximo año.



Alton Lannister no aparece en los libros de 'Canción de Hielo y Fuego', aunque entrará como sustituto de Cleos Frey, hijo de un Frey y una Lannister. Será Karl Davies quien interprete este papel. El inteligente y cuidadoso Roose Bolton será interpretado por el actor irlandés Michael McElhatton.



Robert Pugh encarnará a Craster, un aliado cuestionable que vive más allá del Muro, en su palacio, con sus 19 esposas y su numerosa descendencia. Hannah Murray dará vida a Gilly, hija y mujer de Craster.



Oona Chaplin será Jeyne.Su papel aún no está claro, ya que en los libros hay dos Jeynes: la dama de compañía de Sansa Jayne Poole, y Jeyne Westerling, hija de la antigua casa Westerling, que debe lealtad a los Lannister, y que tendrá un affaire amoroso con un rey.



Jaqen será interpretado por el actor alemán Tom Wlaschiha. Natalie Dormer será Margaery, la única hija de la familia Tyrell y hermana de Loras, el Caballero de las Flores. Kerr Logan encarnará a Matthos Seaworth, el tercer hijo de Davos Seaworth.



El veterano Roy Dotrice será Hallyne el Piromante, uno de los mayores expertos en fuego valirio de los Siete Reinos. Gemma Whelan interpretará a Yara Greyjoy, hija del Señor de las Islas de Hierro, Balon Greyjoy.



Stannis Baratheos, hermano del difunto Robert Baratheon, será interpretado por Stephen Dillane. Carice Van Houten será Melisandre, la sacerdotisa roja de Asshai al servicio de Stannis Baratheon y de R’hllor, dios del fuego.



Nonso Anozie es Xaro, príncipe comerciante de Qarth y su obsesión es conseguir uno de los dragones. Ben Crompton será Edd el Penas, mayordomo del Lord Comandante de la Guardia de la Noche, Jeor Mormont.



Davos Seaworth, también conocido como El Caballero de la Cebolla, será interpretado por Liam Cunningham. Oliver Ford Davies será el Maestre Cressen al servicio de Stannis Baratheon en Rocadragón. Gwendoline Christie será la doncella de Tarth, Brienne.