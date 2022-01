Todas las claves que el tráiler de 'Peaky Blinders' revela de la temporada 6

Una buena noticia más de Año Nuevo: el tráiler oficial de la última temporada de 'Peaky Blinders' ya está disponible. Más siniestro y oscuro que nunca, la próxima entrega viene pisando fuerte, y nos adelanta un final por todo lo alto. Entre las claves que podemos entrever, el adelanto nos ofrece el primer vistazo al personaje de Stephen Graham, uno de los grandes fichajes de la temporada.

Aunque todavía no tiene fecha de estreno, la temporada final de la serie 'Peaky Blinders' se espera que llegue este año 2022.

Las claves de la próxima temporada

Veremos el regreso de algunos personajes. Por supuesto, Cillian Murphy se meterá en la piel de Thomas, 'Tommy' Shelby, que es además, el protagonista absoluto de este avance. Tom Hardy dará vida a Alfie Solomons, y también avanzan el regreso de Anya Taylor-Joy en su papel de Gina Gray.

El futuro de Tommy Shelby como jefe de la banda corre peligro. Recordad que Gina quiere que Michael asuma el control de la compañía familiar. Como la propuesta fue rechazada, la historia nos mostró que la pareja tiene un plan que podría hacer tambalear los negocios de los Shelby.

En la nueva temporada también daremos la bienvenida a un nuevo personaje, interpretado por Stephen Graham, y del cual todavía no sabemos nada. Según aparece en el tráiler, podría ser un enemigo para los Shelby: "He oído que algunos hombres de Birmingham me están buscando", dice en el avance, y después vemos a Shelby apuntándole con un arma.

También hay que tener en cuenta que hay un problema de fondo que se suma a la trama: el fascismo sigue avanzando en Europa, y Thomas Shelby tendrá que luchar también contra eso.

Un rodaje lleno de contratiempos

La producción de la temporada 6 estuvo parada durante muchos meses debido a la pandemia de COVID-19, y el trágico fallecimiento de Helen McCrory en abril después de una batalla contra el cáncer.

Esta será la última temporada, sin embargo, la historia de los Shelby no termina ahí: "mi plan desde el principio era acabar 'Peaky' con una película, y eso es lo que va a pasar", reveló el creador de la serie, Steven Knight, en Deadline.

