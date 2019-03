La tierna carta de Peter Capaldi para consolar a un niño por la regeneración de 'Doctor Who'

Según informa EW, un seguidor de la serie, de nueve años, estaba muy triste por la regeneración de Peter Capaldi como 'Doctor Who' y el actor ha decidido enviarle esta tierna carta como regalo de navidad (y de consolación).

"Peter Capaldi es el Doctor favorito de mi hijo de nueve años y tenía temor de su regeneración. Y entonces recibió esta carta con algunas palabras de consuelo del propio Doctor junto a sus regalos de Papá Noel. Un hombre muy amable", escribe Brian McGilloway de Strabane (Irlanda) en su cuenta de Twitter junto a una imagen de la carta y un par de felicitaciones navideñas.

"Querido David, espero que estés pasando una feliz Navidad. La Navidad es siempre divertida. Bueno, no siempre. No todos sus momentos. La regeneración no es demasiado divertida. Y normalmente ocurre en la época de Navidad. ¿Pero sabes qué? Aunque puede ser un poco desagradable (como un mal resfriado) siempre ha resultado ser buena para Doctor Who. El nuevo Doctor siempre se convierte en tu favorito y el que se marcha... bueno, nunca se va realmente, siempre está ahí, en algún lugar en el tiempo y el espacio, y si piensas en él muy fuerte, le verás y él te verá a ti. Es como lo que dice el Doctor: 'Todo termina y siempre es triste. Pero todo empieza de nuevo y eso es felicidad. Sé feliz'. Así que, ten unas brillantes Navidades, un feliz Año Nuevo y una maravillosa vida. Estoy seguro de que así será. Mis mejores deseos, Peter Capaldi, ¿Doctor?".

Y es que como hay que recordar, Jodie Whittaker toma el testigo como la primera mujer Doctor en lo que la ficción británica lleva en antena. El adiós de Capaldi como el duodécimo Doctor (treceavo si contamos al Doctor de la Guerra) ha ocurrido en el especial de Navidad titulado "Twice Upon a Time". Además la serie ha fichado a Bradley Walsh, Tosin Cole y Mandip Gill. ¡No te pierdas el tráiler del especial de Navidad!