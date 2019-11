La espera se está haciendo larga, pero a los fans de 'Outlander' ya les queda menos para disfrutar de la temporada 5 de su drama de época favorito, cuyo estreno llegará en febrero de 2020.

En las últimas semanas hemos ido conociendo algún que otro detalle sobre las tramas en las que se verían implicados los personajes de Sam Heughan, Caitriona Balfe y Sophie Skelton.

Ha pasado prácticamente un año desde que vimos los últimos de los capítulos, y Sam Heughan ha hecho una reflexión sobre lo rápido que ha pasado el tiempo y lo poco que nos queda para ver lo nuevo de 'Outlander'. Lo ha hecho en su cuenta oficial de Instagram con una imagen que pertenece a una sesión de fotos para Entertainment Weekly.

"¿Ya es noviembre? ¡Quedan un par de semanas para que acabe el rodaje de la temporada 5 de 'Outlander'! El tiempo vuela. No puedo esperar al estreno, no me puedo creer que ya haya pasado un año".

Sí, gracias a este mensaje de 'Outlander' nos damos cuenta de lo poco que queda para que termine el rodaje y llegue febrero para conocer qué pasará con Jamie, Claire y el resto de la familia Fraser.

