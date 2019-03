Después de estar casi dos temporadas con la duda, 'This is us' por fin ha revelado el misterio central de su trama: la causa de la muerte de uno de sus personajes principales. Fue en el capítulo que la cadena NBC emitió tras la SuperBowl que se celebró este domingo y que aupó a los Philadelphia Eagles con su primer triunfo en la final de la NFL.

Milo Ventimiglia en la serie 'This is us' | NBC

¡Cuidado! Aquí comienzan los spoilers

En el episodio titulado "Super Bowl Sunday", la serie de NBC por fin ha revelado cómo fue la muerte de Jack Pearson (Milo Ventimiglia). Al contrario de lo que esperaban los seguidores de 'This is us', Jack no murió intentando salvar a su perro del incendio de la casa familiar. El personaje falleció a causa de complicaciones cardíacas y pulmonares por la inhalación del humo.

El incendio ya era conocido por los espectadores desde el principio de la temporada, cuando se muestra cómo la cocina de la casa de los Pearson comienza a arder. Jack consigue poner a salvo a su familia y salir aparentemente ileso. Pero ahora sabemos que no fue así.

Aunque Jack sobrevivió a las llamas, terminó en el hospital donde le informan de la gravedad de su estado. Los momentos más duros del capítulo los protagoniza su mujer Rebecca, papel interpretado por Mandy Moore, quien aparece recibiendo la dura noticia y comunicándosela a sus hijos. A continuación, puedes ver el tráiler del episodio que muy pronto podrás ver en nuestro país en Fox Life.