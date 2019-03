'The Walking Dead' vuelve "más ambiciosa"

La quinta temporada de 'The Walking Dead' llegará a EEUU el próximo domingo y tan solo un día después podrá verse en Fox España y en abierto en Neox. Gale Anne Hurd, productor ejecutivo de la serie de AMC, ha adelantado al portal Entertainment Weekly algunas pistas más sobre la ficción zombie pueden esperar en su regreso el próximo 12 de octubre.



¡CUIDADO! A partir de aquí, spoilers de la serie...



"Veremos cómo Rick acepta el liderazgo del grupo y el mando de una manera totalmente diferente de cómo lo hizo en temporadas anteriores y esto tendrá un efecto dominó que se proyectará a todas sus relaciones en todos los ámbitos", señala Hurd que además asegura que los que están por venir serán "los episodios más ambiciosos que hemos filmado hasta ahora, no solo en términos de acción, sino también respecto a la carga emocional de los personajes".



DE VUELTA A LA CIUDAD

El productor también adelantó que aunque el grupo ha estado "en movimiento" en otras etapas de la serie en busca de un refugio seguro, en esta ocasión "tienen una meta que es más grande que ellos mismos y todavía más ambiciosa". En esta quinta temporada veremos como los protagonistas vuelven a la ciudad después de varias temporadas ambientadas en escenarios rurales



"El espectáculo ha pasado mucho tiempo en ambientes principalmente rurales. Pero nunca vas a encontrar la cura para el Apocalipsis zombie entre los árboles. Ahora se embarcarán en una misión y tienen que volver a entrar en lo que llamamos la Ciudad de los Muertos. Y van a tener que adentrarse en muchas ciudades de los muertos para completar su misión", adelanta Hurd que señala que este cambio de decorado lo hará "más difícil" no solo porque aumentará el número de caminantes sino también porque hay más lugares ocultos de donde pueden venir amenazas humanas.