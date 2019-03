'The Walking Dead' vuelve para "enamorar" a los espectadores

En menos de un mes vuelve a AMC la recta final de la sexta temporada de 'The Walking Dead'. Para promocionar su regreso, la cadena ha lanzado varios avances de los nuevos capítulos y ahora, ha publicadounas nuevas imágenes de "No Way Out", el capítulo con el que regresa la serie el próximo 14 de febrero.



Precisamente, las nuevas imágenes que ha lanzado AMC de "No Way Out" son de Daryl, Sasha y Abraham en la carretera cuando son parados por la banda. También aparece el Padre Gabriel (Seth Gilliam). Unas fotografías nada relevantes que poco tienen que ver con las que se publicaron en la cuenta oficial de Instagram de la serie.