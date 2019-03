'The Walking Dead' muestra el revelador final de Rick Grimes antes de despedirnos de Andrew Lincoln

Todos sabíamos que la novena temporada de 'The Walking Dead' iba a ser la última en la que veríamos a Andrew Lincoln interpretar a Rick Grimes. Pero, este momento ya ha llegado.

En la última promo de la serie para anunciar el capítulo 9x5: "What Comes After" ("Lo que viene después") nos presentan cómo será el final de este personaje que nos ha acompañado desde el primer día y al que hemos visto evolucionar a lo largo de la serie.

El vídeo está completamente protagonizado por Grimes en el que aparece gravemente herido y rodeado de muerte en todo momento. De hecho, uno de los momentos más destacados es una escena en la que sale Rick de pie en medio de una multitud de cadáveres muy similar a la portada variante del número 100 de los cómics de The Walking Dead.