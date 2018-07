'The Walking Dead' lanza su propio 'pinta y colorea'

Desestrésate coloreando zombies. 'The Walking Dead' tendrá su propio 'coloring book', o lo que es lo mismo, la versión para adultos de los tradicionales libros de 'pinta y colorea'.



'The Walking Dead' vuelve a sus orígenes y salta de la pequeña pantalla al soporte papel. El próximo mes de mayo, Image Comics lanzará junto a Skybound un libro para colorear basado en la novela gráfica de Robert Kirkman y Charlie Adlard.



Aunque sea un 'pinta y colorea', "The Walking Dead Coloring Book" será material para adultos, pues entre sus páginas habrá caminantes, cerebros y sangre derramada en abundancia.



El libro recogerá el 'artwork' fundamental de la serie de éxito. Como todos los cómics están impresos en blanco y negro, los fans siempre han tenido que imaginarse los colores de Alexandría, pero en esta ocasión podrán hacer sus fantasías realidad.