'The Walking Dead' lanza su cerveza zombie oficial

'The Walking Dead' ha lanzado su cerveza oficial, Blood Orange IPA, para todos aquellos fans que quieran disfrutar de la sexta temporada con la cerveza de los muertos vivientes. La serie no ha sido la única en lanzar una cerveza oficial. 'Los Simpson' lanzó hace unas semanas, de forma oficial, su famosa cerveza Duff, después de que finalmente Matt Groening, creador de la serie, accediera a comercializarla de forma oficial debido a la multitud de copias que había en el mercado.



El producto no tiene todavía fecha exacta de lanzamiento, aunque se prevé que se lance el próximo otoño, época en la que se estrena la sexta entrega de la serie. La cerveza se gestará en Georgia, Atlanta, en el lugar donde comenzó todo el apocalipsis zombie y la elaborará la empresa cervecera Terrapin Beer Company.



La sexta temporada se estrenará el 11 de octubre a través de AMC, y llegará a España solo un día después, a través de FOX. El primer capítulo será más largo de lo habitual, con una duración de 90 minutos. La temporada constará de 16 capítulos y se dividirá en dos partes de ocho capítulos cada una.



Un mes antes, y para aquellos que quieran hacer más amena la espera, se estrena 'Fear the Walking Dead', un spin-off que relata el inicio del apocalipsis zombie, y creado también por Robert Kirkman.