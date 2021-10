'The Walking Dead' por fin da detalles de qué está pasando con los zombis fuera de Estados Unidos

La pregunta más lógica después de despertarte de un coma y descubrir que la humanidad se ha sumido en una apocalipsis zombie es, ¿Qué está pasando aquí? 'The Walking Dead' poco a poco ha ido aclarando todo lo sucedido. Avisamos de que a partir de aquí habrá SPOILERS de 'The Walking Dead', por lo que si no estás al día, ya sabes lo que tienes que hacer.

El propio Robert Kirkman, el creador de la serie, quiso dar una explicación sobre cómo pasó toda esta locura zombi afirmando que todo empezó por una espora que llegó del espacio hasta la Tierra y que fue al entrar en contacto con la atmósfera causó el inicio del apocalipsis.

Claro está que este apocalipsis de momento solo nos ha mostrado cómo ha dejado la situación en Estados Unidos, lugar en el que ocurren los eventos principales de la serie. Hemos visto a lo largo de las 11 temporadas muchas localizaciones diferentes por todo el país como Nueva York, Georgia o Washington entre otros estados.

¿Cómo está el mundo en 'The Walking Dead'?

Pero ¿Cómo afectó la crisis zombi al resto del mundo? Esta ha sido una gran pregunta de la cual se fueron dando detalles de manera muy esporádica. En la primera temporada Jenner explica que Francia fue una de las últimas estaciones en dejar de dar señal, por lo que se entiende que el resto del mundo se ha visto afectado por esa espora que chocó contra la atmósfera.

Afortunadamente 'The Walking Dead' contiene un universo muy rico y han sido muchas las formas en las que se ha adaptado la creación de Robert Kirkman. En 'Fear The Walking Dead' tuvimos la oportunidad de ver el estado de Mexico, que estaba igual o peor que Estados Unidos. Además, los cómics originales de la serie incluían un spin-off en el que se podía ver cómo estaba España y en el que se descubría que esto había afectado a Europa entera.

A todo esto hay que añadir que en el reciente primer capítulo de la temporada 2 de 'The Walking Dead: World Beyond' podemos escuchar una frase de Elizabeth Kublek muy reveladora: "Llevamos diez años en este nuevo mundo y hay columnas muertas deambulando por el continente. Y, hasta dónde sabemos, por el mundo entero".

Esto terminaría por confirmar de manera definitiva que el resto del mundo no corrió una mejor suerte que la que hemos visto a lo largo de 'The Walking Dead' y que también han sufrido una caída igual o pero a lo que han vivido en Estados Unidos.

