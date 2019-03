'The Walking Dead' arrasa en su despedida

Los zombies han dicho adiós... hasta febrero. 'The Walking Dead' despidió la primera parte de su tercera temporada este domingo ante más de 10,5 millones de espectadores. Con estos datos de audiencia, la serie de AMC se convierte en la primera ficción de cable en liderar sobre el resto de la oferta televisiva en Estados Unidos.



'The Walking Dead' fue líder absoluto entre el público estadounidense de 18 a 49 años (el más importante en las mediciones de audiencia), superando al resto de cadenas, como ABC, CBS o Fox.



De los 10,5 millones de espectadores que tuvo la serie, casi 7 millones pertenecían a la franja de edad entre 18 y 49 años. El final de esta primera tanda ha mejorado en un 58% la audiencia del año pasado de la serie, según informa la web TV by the Numbers.



'The Walking Dead' se ha convertido con estos datos de audiencia en la ficción más vista de la historia de la televisión por cable en Estados Unidos.



El estreno de la tercera temporada de 'The Walking Dead' en la cadena de cable AMC fue visto por 11 millones de espectadores en EEUU. La tercera temporada volverá el 10 de febrero de 2013.