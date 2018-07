'The Walking Dead' adelanta la llegada de Ezekiel

Con motivo del Día Internacional de la Mascota, la cuenta oficial de la novela gráfica 'The Walking Dead' en Instagram publicó una viñeta en la que aparecían Shiva y Ezekiel y este comentario: "¡Feliz #NationalPetDay! No os preocupéis, fans de #TheWalkingDead. Conoceréis a Ezekiel y Shiva la próxima temporada".

Happy #nationalpetday! Hope you love your pet today as much as Ezekiel loves Shiva 🐅🐅🐅 Una foto publicada por The Walking Dead (@thewalkingdead) el 11 de Abr de 2016 a la(s) 1:22 PDT



Tras la llegada de Negan al final de la sexta temporada de 'The Walking Dead', los fans de la serie de AMC miran con lupa cualquier pista de la serie para descubrir qué ocurrirá en la séptima entrega.



Skybound, la empresa encargada de gestionar las redes sociales oficiales sobre los cómics 'The Walking Dead', puede que haya revelado el futuro de la serie en la próxima temporada. O simplemente se tratara de una "inocente" imagen con motivo del Día Internacional de las Mascotas. Habrá que esperar a octubre de este año para descubrir qué ocurrirá en 'The Walking Dead'.