'The strain' tendrá segunda temporada

La ficción creada por Guillermo del Toro y Chuck Hogan, 'The strain', ha sido renovada por una segunda temporada tras la emsión de tan solo 4 capítulos. Según informa el portal GlobalNews, la cadena de cable FX Network ha decidido renovar la serie por una segunda temporada tras los buenos resultados de audiencia.



'The Strain', basada en el primer volumen de la "Trilogía de la Oscuridad" de Guillermo del Toro, contará con 13 nuevos capítulos en su segunda temporada. 'The Strain' cuenta con Corey Stoll, David Bradley, Mia Maestro, Sean Astin, Richard Sammel, Jonathan Hide, Kevin Durand y Robert Maillet, entre otros.