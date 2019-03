'The Strain', la nueva serie de vampiros de Guillermo del Toro

La cadena FX ha confirmado la grabación del piloto de la nueva serie de Gulliermo del Toro. 'The Strain' narra la truculenta y sanguinaria historia de la trilogía homónima. El guión, la producción y dirección correrán a cuenta del director responsable de 'Hellboy' o 'El Laberinto del Fauno'. 'The Strain' girará en torno a los vampiros y en ella participará Carlton Cuse, el productor ejecutivo de 'Lost'.



'The Strain' narra la propagación de un virus que convierte a las personas en vampiros y como un equipo de profesionales ha de frenar el contagio. El episodio piloto comenzará a rodarse el próximo mes de septiembre, tras el estreno de 'Pacific Rim', la esperadísima nueva película de del Toro. Aunque el canal de pago FX aún no ha encargado una temporada completa, parece bastante probable que 'The Strain' acabe convirtiéndose en la nueva serie de la cadena estadounidense.

Sean Astin, el actor que interpretó al hobbit que acompaña a Frodo en su viaje en 'El Señor de los Anillos', interpretará a Jim Kent, el administrador del Centro de Control de Enfermedades en el que estarán ambientadas gran parte de las tramas. El actor completa el trío protagonista de la serie junto a Corey Stoll -como el Ephraim Goodweather- y Mia Maestro -como la científica Nora Matinez- y juntos deberán controlar la misteriosa cepa de vampirismo que está acabando con la población de Manhattan.