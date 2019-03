The CW renueva cinco series una nueva temporada

Parece que las cosas han ido bien para la cadena juvenil estadounidense, que da su plena confianza a cinco series una nueva temporada. El presidente de la cadena, Mark Pedowitz, lo anuncia subrayando especialmente el éxito de su nueva serie estrella 'The Originals' y 'Supernatural', que acertó en su cambio de día de emisión y seguirá en The CW con una décima temporada.



Una de las sorpresas en el inicio de la temporada la dio 'Reign'. La ficción histórica no contaba con la confianza de muchos antes de su estreno, pero recibió el apoyo del público, algo que se ha mantenido hasta ahora, por lo que han logrado una segunda temporada.



Un caso más esperado es el de 'Arrow', que aterrizó en The CW la temporada pasada y desde el primer momento consiguió encontrar su hueco. Ese lugar sigue ahí, por lo que Stephen Amell volverá a dar vida a Flecha Verde por una tercera temporada.



Por su parte, 'The Vampire Diaries' sumará ya con la siguiente seis temporadas. Además, su spin off 'The Originals' consigue pasar el corte en su primera temporada y seguirá en la cadena. La ficción se estrenó en octubre del pasado año con datos no excesivamente altos, pero han conseguido que crecieran y ahora ya es una de las series más vistas de la cadena.



La cadena tiene claro el futuro de estas cinco series, pero aún hay otras de las cuales no se han pronunciado y se espera que lo hagan mucho más cerca de los Upfronts de mayo. Estas son 'The Carrie Diaries', 'Hart of Dixie', 'The Tomorrow People' y 'Beauty and the Beast'.